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МИД РФ сделал представление послу Южной Кореи в связи с задержанием судна "Севастополь"

Российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей Республики Корея на выход судна из порта Пусан
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Послу Южной Кореи в России У Юн Гыну в понедельник сделано представление в связи с задержанием российского судна "Севастополь" в порту города Пусан. Об этом говорится в сообщении в МИД РФ.

"Заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Игорем Моргуловым было сделано представление южнокорейскому послу в связи с незаконным задержанием российского судна "Севастополь" в порту города Пусан. Российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей Республики Корея на выход указанного судна из порта", - информировали в дипведомстве.

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Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи запретили судну "Севастополь" выход из Пусана. По словам консула РФ в этом городе Романа Быкова, сухогруз находился в порту с середины августа для прохождения ремонта, который близился к завершению. На борту судна находятся 14 членов команды - все граждане РФ. По информации дипломата, экипаж в порядке, на борту имеется все необходимое, а сам сухогруз готовится к рейсу.

Компания-судовладелец "Судоходная компания "Гудзон" попала под ограничительные меры США, введенные 21 августа в связи с подозрениями в участии компании в поставках топлива для КНДР.

Теги
РоссияРеспублика КореяМоргулов, Игорь Владимирович
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