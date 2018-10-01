Чайка: США и Британии выгодно, чтобы украденные в РФ миллиарды работали на их экономику

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает, что США и Великобритания отказывают России в экстрадиции обвиняемых и подозреваемых в преступлениях, так как им выгодно, чтобы выведенные из РФ миллиарды работали на их экономику.

"Причины [в отказе выдачи] - не всегда политика. Этим странам [США и Великобритании] выгодно, чтобы выведенные из России миллиарды долларов оставались в их экономике", - заявил Чайка в интервью на видеоресурсе Генпрокуратуры РФ "Эфир".

Он отметил, что "властям этих стран не важен источник происхождения средств, которые вливают в их экономику наши сбежавшие сограждане".

По словам Чайки, в свою очередь Генпрокуратура РФ старается развивать рабочие отношения со всеми странами, руководствуясь основными международными соглашениями, в частности Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, Европейской конвенцией о выдаче. Он отметил, что Генпрокуратура рассматривает все запросы и ходатайства о выдаче, поступившие от зарубежных коллег. "Мы даем конкретные мотивированные ответы. Иногда отказываем в выдаче, но всегда объясняем мотивы такого решения", - добавил генпрокурор.

Вместе с тем некоторые страны, в частности США и Великобритания, отказывают России в выдаче обвиняемых, не отвечая на запросы. "Обычных преступников наши партнеры выдают за жертв политических репрессий и отказывают в их экстрадиции", - сказал Чайка.