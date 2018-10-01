Чижов: современные попытки изоляции России напоминают историю Мюнхенского сговора

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Современные попытки изоляции России со стороны государств Запада носят пугающее сходство с историей печально известного Мюнхенского соглашения, подписанного 80 лет назад - 29 сентября 1938 года - нацистской Германией, Великобританией, Францией и Италией. Такое мнение высказал постпред России при ЕС Владимир Чижов в своей статье, опубликованной в понедельник интернет-порталом EURActiv.

Чижов считает, что вместо "тесного сотрудничества и уважения интересов друг друга", которые необходимы для поддержания мира и стабильности в Евразии, "отдельные политики в странах ЕС пытаются возродить разрушительную философию холодной войны". Он подчеркнул, что в последние годы Россия "вновь рассматривается как удобная мишень". "Практически все сегодня может быть объяснено риторикой "весьма вероятно" и отсылками к всемогущей российской угрозе", - отметил российский дипломат.

"Подобное развитие ситуации стало источником серьезной озабоченности в России, но в то же время не стало для нас неожиданностью: подобное уже не однажды происходило в прошлом. Среди наиболее катастрофических примеров - печально известное Мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 года, которое стало результатом заговора ведущих европейских держав. Их близорукая политика умиротворения нацистского агрессора, совмещенная с острым желанием любой ценой изолировать Россию (СССР), привело к катастрофическим последствиям во второй Мировой войне", - отметил постпред.

Он напомнил, что следствием этого соглашения стал раздел Чехословакии между Германией, Польшей и Венгрией, что предоставило карт-бланш экспансионистским амбициям Гитлера. Постпред подчеркнул, что подписанием этого соглашения Великобритания и Франция "стремились отвести угрозу нацистской агрессии и перенаправить ее на Советский союз". Он напомнил, что на Нюрнбергском процессе лидеры Третьего рейха пытались оправдать Мюнхенский пакт тем фактом, что его целью было "вытолкнуть Россию из Европы", как это сформулировал германский фельдмаршал Вильгельм Кейтель.

В этой связи Чижов предупредил, что сегодня, как и 80 лет назад, настоящая безопасность может быть только общей и не может быть достигнута за счет соседей.