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Карасин: РФ и Грузия могут расширить авиасообщение в пик туристического сезона

Замглавы МИД выразил уверенность в том, что договоренность об этом будет достигнута быстро

ПРАГА, 1 октября. /ТАСС/. Министерства транспорта России и Грузии обсуждают возможность расширения авиасообщения между двумя странами в пик туристического сезона.

Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин по итогам переговоров с представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.

"Наши транспортные ведомства ведут разговор о расширении авиасообщения в сезонные моменты, - отметил высокопоставленный дипломат. - Сейчас сторонам необходимо договариваться об условиях и количестве дополнительных рейсов. Это все практические задачи, которые, на наш взгляд, вполне решаемы". "Уверен, что наши министерства транспорта договорятся об этом довольно быстро", - добавил замминистра.

Он также обратил внимание на то, что Грузия привлекает все больше российских туристов. "Результаты подводить еще рано, но примерно на одну треть количество наших туристов, посетивших Грузию в 2018 году, превысит прошлый год", - указал Карасин.

Теги
ГрузияРоссияКарасин, Григорий Борисович
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