Путин завершит работу на G20, встретится с партнерами и побеседует с главой Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в субботу участие во втором и заключительном дне саммита Группы двадцати (G20). Глава российского государства поучаствует в двух рабочих заседаниях саммита, а также встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьером Японии Синдзо Абэ и наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом аль Саудом. Кроме того, Путин проведет полноценные переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Не исключено, что число отдельных двусторонних встреч Путина увеличится. Ранее президент США Дональд Трамп отказался от запланированной на 1 декабря беседы с Путиным. Как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин использует высвободившееся время для того, чтобы провести пару полезных встреч.

Кроме того, президент России найдет время для того, чтобы рассказать журналистам о работе на саммите.

Программа саммита

Работа в субботу станет продолжением начатой накануне дискуссии, а центральной темой второго дня станет "Устойчивое развитие и климат". По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, предполагается обсудить динамику и достижение промежуточных показателей в реализации странами-членами Глобальной повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Лидеры затронут проблему глобального изменения климата, обсудят перспективы реализации Парижского соглашения, подписанного на Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата 12 декабря 2015 года. Также будет рассмотрена тема содействия Африке, развития государственных и частных партнерств в интересах индустриализации и повышения инфраструктурной взаимосвязанности континента.

Лидеры G20 завершат работу третьим рабочим заседанием - "Использование возможностей". Дискуссия будет сфокусирована на обсуждении вопросов развития инфраструктуры, энергетики и продовольственной безопасности. Речь пойдет о реализации инфраструктурных проектов и привлечении частных инвестиций, о гарантировании равного доступа к энергии, повышении энергоэффективности экономик, развитии возобновляемых источников энергии, об увеличении производительности сельского хозяйства и развитии агропромышленных цепочек добавленной стоимости.

Двусторонние контакты

На 1 декабря запланирована встреча Путина с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. "Имеется в виду рассмотреть актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", - сказал Ушаков. Он также напомнил, что "эффективная совместная работа РФ и Саудовской Аравии в формате "ОПЕК+" внесла решающий вклад в стабилизацию мирового рынка углеводородов".

По словам помощника президента, запланирован и обмен мнениями по международной проблематике, прежде всего, обстановке в Сирии. "Россия и Саудовская Аравия выступают в пользу политико-дипломатического урегулирования кризиса в Сирии, необходимости сохранения ее единства и территориальной целостности", - отметил он, добавив, что ожидает обсуждения усилий по продвижению политического процесса, включая формирование и запуск Конституционного комитета в Женеве.

Ушаков также не исключил, что участники переговоров затронут тему Йемена, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция продолжает боевые действия против хуситов из движения "Ансар Алла". Россия призывает к скорейшему прекращению кровопролития и возобновлению межйеменского диалога под эгидой ООН.

Кроме того, Путин имеет приглашение посетить Саудовскую Аравию. Очевидно, оно будет подтверждено на встрече, но сроки поездки еще предстоит согласовать.

Ситуация в Сирии станет предметом обсуждения и на встрече Путина с Ангелой Меркель. По словам Ушакова, речь пойдет и об урегулировании внутриукраинского кризиса. Любопытно, что для российской и германской делегаций выделили один и тот же отель, а встреча лидеров запланирована с самого утра. Так что соседи по гостинице Путин и Меркель встретятся в буквальном смысле на завтраке.

Еще одна встреча, запланированная на субботу, - с премьером Японии Синдзо Абэ. По словам Ушакова, одними из главных тем станут укрепление торгово-экономического взаимодействия, а также проблематика мирного договора. "Лидеры, как известно, договорились ускорить переговорный процесс с опорой на Совместную декларацию 1956 года. Для этого будет создан специальный механизм переговоров, и этот механизм, как нам представляется, президент и премьер-министр обсудят на встрече в Буэнос-Айресе, после чего об этом будет объявлено", - сказал он.

Переговоры с хозяином саммита

Путин воспользовался аргентинским председательством для того, чтобы, помимо участия во встрече "двадцатки", совершить официальный визит в Аргентину. Его переговоры с президентом страны Маурисио Макри пройдут после окончания саммита в субботу, когда в Москве уже наступит воскресенье. По словам Ушакова, по их итогам запланировано подписание ряда российско-аргентинских межправительственных и межведомственных документов, а также коммерческих контрактов.

"Одной из главных тем российско-аргентинского саммита станет укрепление торгово-экономического взаимодействия", - считает он. Ушаков напомнил, что в 2017 году объем товарооборота увеличился на 5,6%, до $890 млн, а в январе - сентябре этого года его объемы выросли более чем на четверть, до $915,6 млн. "Ожидается, что по итогам года показатели взаимной торговли превысят $1 млрд", - добавил помощник президента.

По завершении переговоров с Макри Путин покинет Аргентину.