Клинцевич: приостановка Европарламентом соглашения с РФ ситуацию принципиально не изменит

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Приостановка действия соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, предлагаемая в Европарламенте, не повлечет принципиальных экономических последствий, если такое решение будет принято. Такое мнение журналистам в субботу выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Собственно, принципиально в экономическом смысле ничего не изменится, если это предложение даже будет реализовано. И сегодня сотрудничество между ЕС и Россией во многом осуществляется только по тем темам, которые представляют взаимный интерес", - напомнил он. При этом, добавил сенатор, "всем участникам этого процесса абсолютно ясно, что полный разрыв связей невозможен даже технически".

В то же время, продолжил Клинцевич, "озвученное предложение, независимо от желания их авторов, подрывая взаимное доверие, объективно ведет к нагнетанию напряженности на Европейском континенте".

Европарламент предлагает рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и перейти к точечному сотрудничеству "только по темам, которые представляют "взаимный интерес", признавая при этом, что "Россия останется одним из ключевых партнеров ЕС в обозримом будущем". Об этом говорится в опубликованном в пятницу проекте доклада Европарламента по отношениям с Россией, голосование по которому состоится в марте 2019 года.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было подписано в 1998 году. В 2007 году были начаты переговоры о новом соглашении, поскольку уже тогда экономические отношения России и Евросоюза, по словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, "давно переросли этот документ". Дискуссии четырежды приостанавливались по инициативе Евросоюза, в последний раз - в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В итоге существующее СПС действует уже 30 лет, и, несмотря на кризис в отношениях, объем торговли России и ЕС после спада в 2014-2015 годах с 2016 года снова начал расти.