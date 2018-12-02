Лавров: Россия готова к предложенному Болтоном возобновлению диалога с США

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия готова к возобновлению диалога с Соединенными Штатами в соответствии с предложением советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, как только к этому будут готовы в Вашингтоне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

Почему Трамп отказался от встречи с Путиным, и на чьей стороне теперь мяч

"Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обращался к помощнику президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрию Ушакову и подтвердил, что они хотели бы возобновить и нормализовать диалог, - отметил Лавров. - Мы к этому готовы, как только к этому будут готовы наши коллеги".

Глава МИД РФ добавил, что при этом на саммите G20 в Буэнос-Айресе он сам не стремился к контактам любой ценой со своим американским коллегой Майклом Помпео. "Нет, естественно я за ним [за Помпео] не гонялся, - сказал российский министр. - Ко мне он не обращался. Если честно, даже не знаю, здесь он или нет, потому что не наблюдал в полном составе американскую делегацию".

Отмененная встреча

Важным событием в российско-американских отношениях должна была стать встреча президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, которая планировалась на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Однако в четверг американский президент в своем Twitter написал, что принял решение отказаться от встречи с российским коллегой в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе.

Этот шаг президента США противоречил его собственным высказываниям, с которыми он выступил менее чем за час до твита. Трамп заявлял в беседе с журналистами, что двусторонняя встреча, скорее всего, состоится, что сейчас для нее "очень хорошее время". Тем не менее, Путин провел краткий разговор с американским лидером на полях саммита G20 в Аргентине.

В субботу Ушаков сообщил журналистам, что Болтон вышел на контакт с администрацией Кремля после несостоявшейся встречи Путина и Трампа и предложил продолжить диалог.