Лавров отказался даже загадывать, когда может состояться встреча Путина и Трампа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался даже предположить, когда могут состояться полноформатные переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после того, как американский президент отменил встречу в Буэнос-Айресе.

Отвечая в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" на вопрос о том, когда теперь может пройти полноценная встреча лидеров двух стран, он сообщил: "Даже не буду загадывать". Высказывания главы внешнеполитического ведомства опубликованы на сайте МИД РФ.

Лавров также не стал строить предположений относительно того, был ли инцидент в Керченском проливе провокацией, направленной на то, чтобы сорвать переговоры двух президентов. "Я не сторонник теории заговора и всяких конспирологических измышлений, - отметил он. - Но в последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют и для нагнетания санкционной риторики".

"Сейчас, почти уже выйдя из Евросоюза, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй требует от Брюсселя изменить в еще более худшую сторону политику на российском направлении", - привел пример глава МИД.

Переговоры Путина и Трампа планировались на саммите "двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе. Однако в четверг американский президент на своей странице в Twitter написал, что принял решение отказаться от встречи с российским коллегой в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Этот шаг президента США противоречил его собственным высказываниям, с которыми он выступил менее чем за час до публикации в Twitter. Трамп заявлял в беседе с журналистами, что двусторонняя встреча, скорее всего, состоится и что сейчас для нее "очень хорошее время".

Тем не менее, Путин провел краткий разговор с американским лидером на полях саммита G20 в Аргентине.