Зампредом правительства Хабаровского края стала глава комитета в краевой думе

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Глава комитета законодательной думы Хабаровского края Наталия Пудовкина назначена заместителем председателя регионального правительства по социальным вопросам, краевым министром природных ресурсов стал глава управления Росприроднадзора по Еврейской автономной области (ЕАО) Константин Кузнецов.
"Сегодня на аппаратном совещании губернатор Хабаровского края Сергей Фургал представил нового министра природных ресурсов. На эту должность назначен Константин Кузнецов", - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
До этого Кузнецов четыре года возглавлял управление Росприроднадзора по Еврейской автономной области.
Пудовкина с 2010 года работала заместителем председателя постоянного комитета по бюджету и налогам в законодательной думе Хабаровского края, с 2014-го возглавляла в региональном парламенте комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию.