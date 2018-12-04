Комиссия Думы рекомендовала дать согласие на лишение депутатского иммунитета Белоусова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Профильная комиссия Госдумы по мандатным вопросам и этике во вторник приняла решение вынести на рассмотрение пленарного заседания нижней палаты представление Генпрокуратуры РФ о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата от фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Отари Аршба по итогам заседания.

"Комиссия проголосовала за дачу такого разрешения. Мы сочли возможным дать согласие Генеральной прокуратуре РФ на лишение частичной неприкосновенности нашего коллеги и возбуждение в отношении него уголовного дела", - сказал он. Вопрос предлагается вынести на пленарное заседание в четверг, 6 декабря, добавил депутат.

Аршба подчеркнул, что такое решение принимается "исключительно для того, чтобы быстрее внести ясность в предъявляемые обвинения". По его словам, Белоусову инкриминируются деяния, "касающиеся взятки".

"Я хочу вас заверить, мы здесь не суд, мы никакого решения о виновности или невиновности не принимаем. Мы определяем, достаточно ли оснований дать разрешение правоохранительным органам провести легальное в рамках возбужденного уголовного дела расследование со всеми экспертизами. Мы против шушукания за спиной", - пояснил глава комиссии.

Аршба также заявил, что в общем контексте "это не проблема Белоусова". "Если есть подобные обвинения в отношении нашего коллеги, мы должны кооперироваться с правоохранительными органами", - заключил он.

19 июня глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила ТАСС, что в Госдуму поступило представление генпрокурора о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности Белоусова в связи с обвинениями в преступлениях финансового характера. В свою очередь лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает инкриминируемые Белоусову деяния напраслиной и оговором и призывает не поддерживать запрос Генпрокуратуры РФ.