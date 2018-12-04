Госдума призвала парламенты мира осудить провокацию Киева в Керченском проливе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник обратилась к парламентам мира и международным парламентским организациям с призывом осудить провокацию Киева с заходом украинских судов в территориальные воды РФ в Керченском заливе.
"Госдума осуждает действия украинских властей и их покровителей на Западе и призывает всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности", - говорится в обращении.
При этом депутаты назвали "виновником нынешнего обострения ситуации вокруг Украины" ее президента Петра Порошенко, который, по их мнению, "катастрофически теряет свой рейтинг у украинских избирателей". "В преддверии президентских выборов президент Украины цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов, сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров. В ход по-прежнему идут самые грязные и жестокие приемы. Сегодняшний Киев нисколько не останавливает то, что под угрозу ставятся жизни мирных граждан и военнослужащих собственной страны", - отмечается в постановлении.
Очередным наглядным проявлением подобной "политики", на взгляд российских законодателей, стала осуществленная 25 ноября провокация с незаконным пересечением тремя кораблями ВМС Украины государственной границы РФ. "Таким образом, были грубо нарушены нормы Устава ООН, Конвенции по морскому праву", - констатируют депутаты.
При этом истинными целями "провокационного инцидента" в Госдуме считают "введение военного положения на территории тех областей Украины, где у нынешнего главы государства наименьший уровень поддержки. "Порошенко наглядно демонстрирует недостойное профессионального политика стремление любой ценой удержаться у власти", - подчеркивается в документе.
Инициаторами подготовки проекта обращения выступили два профильных комитета палаты - по международным делам и делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. "Среди адресатов нашего обращения законодательные органы европейских государств и G20, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Европарламента, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС", - заявил глава международного комитета Леонид Слуцкий. "Мы хотим довести до наших коллег-парламентариев правду о том, что на самом деле произошло 25 ноября в Керченском проливе", - добавил он.