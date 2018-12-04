Ушаков: Россия выступает за диалог политических сил Венесуэлы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия считает любое давление на правительство Мадуро извне контрпродуктивным и выступает за диалог политических сил Венесуэлы. Об этом заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, комментируя предстоящую 5 декабря встречу президентов двух стран в Москве.

"В ходе встречи президентов планируется подтвердить нашу поддержку мирному урегулированию политических разногласий в Венесуэле. Мы убеждены, что любое давление извне на правительство Мадуро - это контрпродуктивно и не способствует успокоению ситуации, налаживанию стабильности в этой стране. Мы считаем, что все внутренние проблемы, которые существуют, должны быть урегулированы через открытый диалог венесуэльских политических сил с уважением, естественно, всех конституционных норм", - сказал Ушаков.

По его словам, Россия также рассчитывает, что предстоящие 9 декабря муниципальные выборы в Венесуэле пройдут в спокойной обстановке и без каких-либо провокаций и нарушений. Ушаков отметил, что на предстоящих переговорах планируется обсудить весь комплекс взаимоотношений между РФ и Венесуэлой.

"У нас плотное сотрудничество с Венесуэлой и многие практические вопросы, как представляется, удастся обсудить в ходе этого визита (визита Мадуро в Москву - прим. ТАСС)",- сказал он.