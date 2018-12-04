Ушаков: Путин планирует посетить ОАЭ и Саудовскую Аравию

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, но говорить о конкретных сроках пока рано. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Мы так предметно пока не готовимся, но приглашение имеется и не исключено, что рано или поздно наш президент совершит туда [в ОАЭ] визит", - сообщил он. По словам помощника президента, конкретные сроки такой поездки пока не прорабатываются ни по дипканалам, ни по линии Кремля.
Что касается Саудовской Аравии, то Ушаков отметил: "Визит ответный, естественно, будет осуществлен, но предстоит еще согласовать временные параметры, пока этого еще не сделано". Представитель Кремля отметил, что приглашение Путину посетить Саудовскую Аравию было подтверждено около полутора месяцев назад.