Захарова: Лондон демонстрирует желание нарастить напряженность на Украине

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Отправка британских военных на Украину говорит о желании Лондона поддерживать напряженную обстановку в этой стране, в частности в Донбассе. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Обратили внимание на сообщения британских средств массовой информации о направлении на Украину военнослужащих 77-й бригады вооруженных сил Великобритании, в число основных задач которой входит проведение спецопрераций в интернете, а также осуществление психологического и информационного противоборства. Подобная информация свидетельствует о продолжении Лондоном провокационного курса на дестабилизацию обстановки на Украине и, конечно, может рассматриваться как прямая попытка спровоцировать новый виток военного противостояния в Донбассе, а также сорвать процесс мирного урегулирования", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России назвала "категорически неприемлемыми" подобные действия.

Ранее министерства обороны Великобритании и Украины договорились наращивать военно-техническое сотрудничество, поддерживать развитие военной инфраструктуры, улучшать качество военного образования на Украине при помощи британских экспертов, продолжать диалог между оборонными ведомствами, улучшить сотрудничество в области кибербезопасности и защиты от гибридных угроз, повысить уровень военного представительства Великобритании на Украине.