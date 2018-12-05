{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Захарова: Лондон демонстрирует желание нарастить напряженность на Украине

Официальный представитель МИД России назвала "категорически неприемлемыми" подобные действия

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Отправка британских военных на Украину говорит о желании Лондона поддерживать напряженную обстановку в этой стране, в частности в Донбассе. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На эту тему

"Обратили внимание на сообщения британских средств массовой информации о направлении на Украину военнослужащих 77-й бригады вооруженных сил Великобритании, в число основных задач которой входит проведение спецопрераций в интернете, а также осуществление психологического и информационного противоборства. Подобная информация свидетельствует о продолжении Лондоном провокационного курса на дестабилизацию обстановки на Украине и, конечно, может рассматриваться как прямая попытка спровоцировать новый виток военного противостояния в Донбассе, а также сорвать процесс мирного урегулирования", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России назвала "категорически неприемлемыми" подобные действия.

Ранее министерства обороны Великобритании и Украины договорились наращивать военно-техническое сотрудничество, поддерживать развитие военной инфраструктуры, улучшать качество военного образования на Украине при помощи британских экспертов, продолжать диалог между оборонными ведомствами, улучшить сотрудничество в области кибербезопасности и защиты от гибридных угроз, повысить уровень военного представительства Великобритании на Украине.

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияКризис на Украине
Министром экономического развития Крыма назначена Людмила Бланк
Бланк заменит прежнего министра экономразвития Наталью Чабан, которая ушла в отставку по собственному желанию
Читать полностью