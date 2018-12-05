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Депутаты гордумы Ярославля избрали мэром и.о. главы города Владимира Волкова

До назначения Волков исполнял обязанности мэра Переславля-Залесского

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты гордумы Ярославля проголосовали за назначение мэром города Владимира Волкова, который исполнял обязанности градоначальника с 4 октября, передает корреспондент ТАСС с заседания гордумы.

"Мэром Ярославля по результатам голосования признается Владимир Волков", - сказал председатель гордумы Артур Ефремов.

Уроженец Люберец Московской области Владимир Волков до назначения и.о. мэра Ярославля также исполнял обязанности мэра Переславля-Залесского. До этого возглавлял городское поселение Красково Люберецкого района Московской области. Волков занимал руководящие посты в частных компаниях, работал юристом, занимался бизнесом.

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