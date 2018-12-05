Путин обсудит с Мадуро возможную помощь РФ Венесуэле

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия обсудит с Венесуэлой возможную помощь этой стране, но конкретные суммы называть преждевременно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация по-прежнему в экономической сфере остается сложной [в Венесуэле], хотя скромные признаки улучшения динамики все-таки констатируются. В этой связи речь пойдет о той помощи, которая необходима руководству Венесуэлы", - сказал журналистам представитель Кремля. По его словам, именно для этого президент Венесуэлы Николас Мадуро приехал в Москву. На вторую половину дня в среду намечены его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Это все [помощь РФ Венесуэле] будет обговариваться во время сегодняшней встречи.

Песков не ответил на вопрос, о какой конкретно сумме может идти речь. "Конкретно нет, давайте дождемся переговоров", - предложил он.

Как ранее рассказал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вопрос о предоставлении Россией Венесуэле дополнительной помощи может быть затронут на предстоящих переговорах двух лидеров. "Практическая помощь венесуэльской стороне оказывается на регулярной основе. Наверняка будет затронут вопрос (о помощи) и на этот раз", - сказал Ушаков.