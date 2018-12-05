Путин осудил попытки с помощью террора изменить политическую ситуацию в Венесуэле

"Поддерживаем ваши усилия, направленные на то, чтобы добиться взаимопонимания в обществе, и все ваши действия, направленные на урегулирование отношений с оппозицией", - сказал российский лидер, открывая встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы", - отметил президент РФ.

Российский лидер отметил, что рад возможности "сверить часы по ситуации в регионе и, разумеется, поговорить о развитии двусторонних отношений". Он указал, что в предыдущие годы российско-венесуэльские отношения пережили сложные времена, когда значительно сократился товарооборот. Тем не менее, по словам Путина, негативную тенденцию удалось переломить, и в текущем году наблюдается определенный рост.

Мадуро подтвердил, что Венесуэла на протяжении многих лет подвергалась различного рода нападкам и угрозам. "Но в ходе этого процесса мы учились, к нашему региону всегда относились таким образом на протяжение ста лет, - сказал президент Венесуэлы. - Мне кажется, что мы нашли ту точку, которая позволяет нам выжить".

Мадуро проинформировал Путина, что ему удалось запустить достаточно полную, комплексную экономическую программу, которая соответствует уровню российско- венесуэльких отношений. "Я уверен, что результатом этой встречи станут хорошие новости для сотрудничества между нашими странами и их экономиками", - заключил президент Венесуэлы.