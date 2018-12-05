Матвиенко: Россия высоко ценит настрой Австрии на развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия высоко ценит позицию Австрии, заинтересованной в выстраивании взаимовыгодных двусторонних отношений. Об этом в среду заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с первым председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.

"Мы в России очень высоко ценим такую независимую позицию Австрийской республики, выражающуюся в заинтересованности развивать взаимовыгодные отношения между нашими странами", - сказала она, добавив, что сейчас "парламентские отношения приобретают особое значение". По словам спикера, в РФ визит Соботки рассматривают как подтверждение курса австрийского руководства на конструктивный диалог с Москвой. "Было бы, на мой взгляд, недальновидно в угоду существующей сегодня политической конъюнктуре бросить в топку весь тот багаж позитивный, накопленный в наших отношениях, историю наших отношений", - добавила парламентарий.

Отдельно она остановилась на состоянии торгово-экономических отношений между двумя странами, которые, "несмотря на раскручивающуюся санкционную спираль" имеют "очень позитивную тенденцию". "По итогам прошлого года объем взаимного товарооборота вырос более чем на 40%. По итогам девяти месяцев этого года - более чем на 60%. По объему инвестиций в австрийскую экономику Россия занимает второе место и общий объем накопленных инвестиций составляет более $30 млрд", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что сейчас действует смешанная российско-австрийская комиссия по торговым и экономическим связям, а также российско-австрийский деловой совет.

Матвиенко заверила, что в Совете Федерации заинтересованы в развитии межпарламентского сотрудничества, в верхней палате создана "группа дружбы" по взаимодействию с Федеральным советом - верхней палатой австрийского парламента. Спикер заметила, что российская сторона ранее предлагала "провести либо в Москве, либо в Вене встречу друзей России и Австрии". "Мне кажется, можно было бы этот формат восстановить", - резюмировала она.

Сохранение памяти о советских солдатах

Матвиенко отметила, что Россия благодарна австрийским властям за сохранение памяти о советских солдатах, павших в борьбе с нацизмом.

"Мы очень ценим и благодарны руководству Австрии, народу Австрии за очень бережное сохранение памяти советских солдат, погибших за освобождение Австрии от нацизма", - сказала спикер.

По ее словам, Австрия "не стоит в числе тех стран, которые пытаются переписать историю". "Я считаю, что на нынешнем поколении политиков лежит большая ответственность не допустить умаления роли тех, кто победил фашизм, не допустить героизации фашистских пособников - то, что происходит в целом ряде в том числе европейских стран, к сожалению", - указала политик.

Матвиенко убеждена, что нынешние политики должны передать следующим поколениям "правду и объективную информацию об общеевропейской истории, общемировой истории".