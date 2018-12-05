Дума рассмотрит в закрытом режиме вопрос о лишении неприкосновенности депутата Белоусова

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит представление генпрокурора РФ о даче согласия на лишение частичной неприкосновенности депутата фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова. Впервые обсуждение вопроса о парламентском иммунитете пройдет в закрытом от прессы режиме.

"Рассмотрение вопроса назначено на фиксированное время в 13:00 (мск) в закрытом режиме", - сообщил ТАСС вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев. Как пояснил журналистам первый заместитель председателя нижней палаты Александр Жуков, на формате "без прессы" настояла профильная комиссия по контролю за доходами, мандатным вопросам и депутатской этике.

Ранее эта комиссия уже рекомендовала Госдуме дать свое согласие Генеральной прокуратуре РФ на лишение частичной неприкосновенности депутата Белоусова и возбуждении в отношении него уголовного дела, сообщил журналистам ее глава Отари Аршба. Он подчеркнул, что такое решение было принято исключительно для того, "чтобы быстрее внести ясность" во все процессы и снять вопросы у следствия.

"Я хочу вас заверить, мы здесь не суд, мы никакого решения о виновности или невиновности не принимаем. Мы определяем, достаточно ли оснований дать разрешение правоохранительным органам провести легальное в рамках возбужденного уголовного дела расследование со всеми экспертизами. Мы против шушукания за спиной", - пояснил Аршба, добавив, что в общем контексте "это не проблема Белоусова". "Если есть подобные обвинения в отношении нашего коллеги, мы должны кооперироваться с правоохранительными органами и сделать все, чтобы вопросы были сняты", - заключил он.

В июне глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила ТАСС, что в Госдуму поступило представление генпрокурора о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности Белоусова в связи с обвинениями в преступлениях финансового характера. В свою очередь, лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает инкриминируемые Белоусову деяния оговором и призвал не поддерживать запрос Генпрокуратуры.

Как стало известно ТАСС, Белоусова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").