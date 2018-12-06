В Госдуме назвали провокационным появление корабля ВМС США вблизи залива Петра Великого

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Появление американского военного корабля вблизи залива Петра Великого в Японском море не нарушало международных норм, но тем не менее носило провокационный характер. Такое мнение высказал в четверг журналистам зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

"Надо разбираться в ситуации, может, США и преувеличивают", - сказал парламентарий. "Здесь речь не шла о территориальных водах нашей страны, - напомнил он. - Поэтому они здесь просто так преподносят, что якобы [корабль прошел] вблизи военной базы нашего Тихоокеанского флота". "Но в действительности там речь не идет о наших территориальных водах, речь идет о водах международного использования, поэтому здесь все это в пределах соблюдения норм международного права", - подтвердил Швыткин.

"Но в любом случае это носит каким-то образом демонстративный, провокационный характер, - продолжил зампред комитета Госдумы. - Это ни в коем случае не красит действия того же [президента США Дональда] Трампа и вообще политику США, это еще раз показывает двойные стандарты: говоря об урегулировании [противоречий], о заинтересованности в диалоге с нашей страной, они в то же время демонстративно производят такие действия".

Как заявила ранее журналистам представитель Тихоокеанского флота ВМС США Рейчел Макмарр, американский военный корабль проследовал в среду вблизи находящегося у берегов России залива Петра Великого в Японском море с целью демонстрации Москве позиции Вашингтона. Она отметила, что американский эсминец McCampbell "проследовал вблизи залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные претензии России на акватории", а также с целью обеспечения свободы навигации.