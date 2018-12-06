Косачев: военное присутствие США в Черном море только усилит напряженность в регионе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев допускает, что США уведомили Турцию о планах отправки американских кораблей в Черное море. По его мнению, военное присутствие США лишь усилит напряженность в регионе.

Как сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на американские должностные лица, командование Вооруженными силами США направило в Госдепартамент запрос о том, чтобы уведомить Турцию о планах отправки кораблей в Черное море. Источники телекомпании назвали такие планы "ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря".

"Вполне можно предположить, что такой запрос Вашингтоном действительно сделан Турции, поскольку (согласно конвенции Монтре от 1936 года) нечерноморские государства обязаны за 15 дней уведомить Турцию о возможности прохода своих кораблей через Босфор и Дарданеллы. При этом военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня. Так что формально никаких препятствий для захода американских судов в Черное море нет, если порядок будет соблюден", - сказал Косачев ТАСС.

При этом он подчеркнул, что американским военным кораблям "в принципе нечего делать в Черном море ни 21 день, ни меньше". "Американское военное присутствие может лишь усилить (и точно усилит) напряженность в регионе, даже с учетом того, что оно носит лишь символический характер: в очередной раз показать флаг в регионе за десятки тысяч километров от американского континента, подтвердить, что Америка стоит на стороне Украины в сложившейся ситуации, а вполне возможно являлась и вдохновителем провокационных действий киевского руководства", - отметил Косачев.

Он не исключил, что усиление военного присутствия США в регионе имеет отношение и к запланированному наступлению Вооруженных сил Украины в Донбассе, "о подготовке к которому только что говорилось российскими официальными лицами". "Прикрыть и покрыть очередную провокацию Киева - вполне возможная цель США, "достойная великой державы", - заключил глава международного комитета СФ.