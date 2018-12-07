Лавров: визит Ципраса в Москву вернет диалог России и Греции в нормальное русло

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Переговоры премьера Греции Алексиса Ципраса с президентом РФ Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым 7 декабря позволят вернуть диалог между Москвой и Афинами в нормальное русло. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".
"Вторая половина завершающегося года оказалась для российско-греческих отношений непростой, - напомнил российский министр. - Политико-дипломатический кризис, который был спровоцирован действиями греческих властей по высылке действующих и бывших сотрудников российских загранучреждений в Греции, привел к временной приостановке межгосударственного диалога. Со своей стороны не предпринимали никаких действий по свертыванию сотрудничества и реагировали лишь на обвинения в наш адрес".
"Достигнутую договоренность о рабочем визите в Москву 7 декабря главы греческого правительства Алексиса Ципраса считаем своевременной и весьма важной, - указал Лавров. - Исходим из того, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым позволят вернуть двусторонний диалог в нормальное русло".
Глава МИД РФ выразил уверенность в отсутствии реальных препятствий, которые мешали бы развитию российско-греческих отношений. По его мнению, Москва и Афины способны углублять связи во всех областях, в том числе в сфере экономики. "В числе приоритетов должна быть реализация крупных совместных проектов, - продолжил он. - Это позволит выйти на новые рубежи взаимодействия".
"По-прежнему считаем Грецию важным партнером в деле поддержания мира и стабильности в Европе, в частности в регионе Восточного Средиземноморья и на Балканах", - подчеркнул глава МИД РФ.
11 июля афинская газета "Катемирини" со ссылкой на источники сообщила, что правительство Греции приняло решение о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Как утверждало издание, Афины обвиняют их во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность. Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос подтвердил информацию о высылке дипломатов. 6 августа МИД РФ вызвал греческого посла в Москве Андреаса Фриганаса, где ему вручили ноту о принятии зеркальных мер, Лавров на этом фоне отменил свой визит в Афины, планировавшийся на сентябрь.