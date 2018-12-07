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Песков: вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ остается нерешенным

Этот вопрос обсуждался лидерами стран-участниц организации в четверг, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран ОДКБ пока не решили вопрос о кандидатуре нового генерального секретаря Организации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что этот пост займет представитель Белоруссии.

"Нет, вопрос не решился", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что эта тема затрагивалась лидерами стран-участниц организации в Санкт-Петербурге в четверг, где прошли саммиты ЕАЭС и СНГ.

По словам Пескова, Лукашенко инициативно затронул этот вопрос на саммите ЕАЭС, хотя он и не входил в повестку дня. "Это вполне нормальная практика: любой глава государства может затрагивать вопросы, которые он считает нужным", - заметил представитель Кремля. Однако, по его словам, на тот момент за столом переговоров присутствовали не все лидеры стран ОДКБ. Разговор с ними на эту тему был продолжен позже на саммите СНГ.

"Работа будет продолжена", - резюмировал Песков.

2 ноября по инициативе армянской стороны генсек ОДКБ Юрий Хачатуров был снят с этой должности. Он уже вернулся в Армению, где его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. Кандидатуру нового генсекретаря организации планировалось обсудить на саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге 6 декабря, однако он был отменен.

В кулуарах прошедшего в этот день в Северной столице саммита ЕАЭС Лукашенко сообщил журналистам, что лидеры приняли решение назначить новым генеральным секретарем ОДКБ представителя Белоруссии.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичАрменияБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичХачатуров, Юрий Григорьевич
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