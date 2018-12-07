Кириенко: "Единая Россия" должна стать социальным лифтом для неравнодушных людей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что "Единая Россия" должна стать элементом социальных лифтов в стране.

Выступая в пятницу на съезде единороссов, он отметил, что в России существует "невероятный запрос на самореализацию". Поэтому, уверен Кириенко, партия должна стать "социальным лифтом для неравнодушных людей".

В этом контексте он поддержал новый проект "Единой России" по созданию Высшей партийной школы.

"Мне кажется, это важнейшая вещь для партии, потому что и у страны нет ничего важнее, главное богатство страны - это, конечно, люди, а для партии тем более. Единственный ресурс партии - это люди", - подчеркнул первый замглавы Администрации президента РФ.

По словам Кириенко, "важнейшая вещь - чтобы партия была тоже инструментом социального лифта, потому что запрос сегодня в обществе на обновление, на возможность самореализации невероятный".

Он отметил, что количество заявок от школьников на участие в проекте "Мой первый бизнес" превысило 650 тыс. На проект для управленцев "Лидеры России" поступило более 230 тыс. заявок, а на олимпиаду для студентов "Я профессионал" - более 250 тыс. заявок. "Уже 1,5 млн человек, которые в течение нескольких месяцев подали заявки на подобные проекты. То есть [есть] запрос на самореализацию", - резюмировал Кириенко.

По мнению Кириенко, самореализация является главной ценностью современной российской молодежи. Высшая партийная школа "Единой России", полагает он, поможет людям "работать в современных условиях". "Важнейшая вещь сегодня - это запрос не только на материальное благополучие, хотя, конечно, он есть и справедлив. Но очень важная вещь - это запрос на уважение, запрос на справедливость, на честный, откровенный диалог", - сказал он.