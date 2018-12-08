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ФСБ: речи о блокаде украинских судов В Керченском проливе не идет

В период с 1 апреля до 1 декабря 2018 года через пролив прошли 18 тыс. 783 судна, отметил первый замруководителя департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ России Алексей Вольский

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ России Алексей Вольский на брифинге в Москве опроверг заявления о якобы блокаде Россией Керченского пролива для украинских судов.

"С 1 апреля до 1 декабря 2018 года через Керченский пролив прошли 18 тыс. 783 судна. Перед прохождением Керчь-Еникальского канала осмотрено 2052 судна или всего 12% от общего количества", - сообщил Вольский.

"Из них 1183 [осмотренных судна] осуществляли грузоперевозки в российские порты в Азовском море и только 869 [судов], которые следовали в украинские порты. Здесь очевидно, что судов , следовавших в российские порты (через Керченский пролив) осмотрено больше и никакой речи о так называемой морской блокаде украинских портов [в Азовском море] не идет", - подчеркнул он.

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