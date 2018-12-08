Песков заявил, что дата визита Ким Чен Ына в Россию пока не согласована

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Точная дата визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию пока не согласована, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Нет, нету", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен посетить с визитом Россию. Ожидалось, в частности, что он мог приехать во Владивосток на Восточный экономический форум в начале сентября. Однако на тот момент визит не был согласован. Российские власти подчеркивают, что готовы принять северокорейского лидера в любое удобное для него время.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что обсуждается возможность встречи президента РФ и лидера КНДР до конца года. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам своего официального визита в Пхеньян заявила, что Ким Чен Ын выразил готовность в ближайшее время посетить Россию с визитом.