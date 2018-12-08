Власти Карелии в 2019 году сократят около 170 чиновников органов

ТАСС, 8 декабря. Около 170 чиновников регионального госаппарата Карелии попадут под сокращение в 2019 году, сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия". По его словам, часть полномочий может быть отдана учреждениям или на аутсорсинг.

"Сокращение чиновников будет продолжаться. Порядка 170 человек, если мне память не изменяет. Это значительный процент", - сказал Артур Парфенчиков.

По его словам, сокращение регионального госаппарата начнется с начала будущего года. "Только что обсуждали сокращение состава представительства Карелии в Москве", - уточнил он.

"Мы надеемся на новые технологии, на информатизацию. Где-то может быть передача полномочий от органов власти на аутсорсинг, на учреждения", - пояснил глава республики.

По данным Карелиястата, на конец 2017 года численность работников региональных органов власти в республике составила 999 человек.