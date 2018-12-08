{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XVIII съезд "Единой России"

Власти Карелии в 2019 году сократят около 170 чиновников органов

Глава региона Артур Парфенчиков отметил, что часть полномочий может быть отдана учреждениям или на аутсорсинг

ТАСС, 8 декабря. Около 170 чиновников регионального госаппарата Карелии попадут под сокращение в 2019 году, сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия". По его словам, часть полномочий может быть отдана учреждениям или на аутсорсинг.

"Сокращение чиновников будет продолжаться. Порядка 170 человек, если мне память не изменяет. Это значительный процент", - сказал Артур Парфенчиков.

По его словам, сокращение регионального госаппарата начнется с начала будущего года. "Только что обсуждали сокращение состава представительства Карелии в Москве", - уточнил он.

"Мы надеемся на новые технологии, на информатизацию. Где-то может быть передача полномочий от органов власти на аутсорсинг, на учреждения", - пояснил глава республики.

По данным Карелиястата, на конец 2017 года численность работников региональных органов власти в республике составила 999 человек.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияXVIII съезд "Единой России"
Володин пригласил Йылдырыма посетить Россию в 2019 году
Спикер Госдумы также выразил надежду на то, что к этому времени парламенты двух стран выйдут на подписание соглашения о создании двусторонней комиссии высокого уровня
Читать полностью