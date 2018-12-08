Медведев: "Единой России" надо вернуть доверие избирателей в регионах, где она проиграла

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/ . Партии "Единая Россия" предстоит вернуть доверие избирателей в тех регионах страны, где ее кандидаты проиграли. Об этом заявил на съезде партии "Единая Россия" ее лидер, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В нескольких регионах наши кандидаты показали не те результаты, на которые мы, наверное, могли бы рассчитывать. И на которые, скажем прямо, рассчитывали. В том числе и на губернаторских выборах. Там партии предстоит вернуть доверие избирателей",- сказал Медведев.

По его словам, необходимые выводы были сделаны: в пяти региональных отделениях проведена ротация руководства, приняты некоторые другие дисциплинарные меры. "Чему должна нас научить вот эта компания, научить партию? Урок первый, очевидный, но очень важный. Я уже сегодня говорил об этом: ничто не заменит живое общение. Если мы не общаемся с людьми, если не говорим с людьми, мы уже проиграли",- сказал он.

Как отметил Медведев, второй урок - партии помогает не популизм, а ответственный подход.. "Именно в этом всегда была сила нашей партии, в ответственном подходе. Поэтому нам не нужно везде говорить красиво, а нужно говорить по делу. Мы не должны обещать невозможного, мы должны быть честными",- заявил Медведев.

По его словам, третий урок - не надо ждать выборов, работать нужно каждый день. "И в этом цель партии на всех уровнях партийной структуры, как это делают, кстати сказать, наши партийные приемные", - добавил он.

Результаты выборов в сентябре

Премьер-министр отметил, что состоявшиеся 9 сентября выборы в РФ в целом были успешными для партии.

"В целом выборы 9 сентября, несмотря на крайне непростые условия для партии, были успешными", - сказал он.

Премьер отметил, что в 2018 году к выборной кампании партия готовилась "неплохо", при этом кампания оказалась одной из самых сложных для партии. "Партия поддержала весьма сложные изменения в пенсионной системе. Поступила так, как и должна была поступить зрелая политическая сила. Прямо и честно объяснила свою позицию и взяла на себя ответственность за непопулярное, но необходимое решение", - напомнил он.

Большинство избирателей при этом поддержало "Единую Россию", заметил он. "На выборах всех уровней за представителей партии проголосовало свыше 60% избирателей. "Единая Россия" получила более 75% мандатов", - заключил Медведев.

Привлечение доверенных лиц Путина к праймериз

Медведев предложил привлекать к предварительному голосованию в "Единой России" доверенных лиц президента РФ Владимира Путина на минувших выборах.

"Давайте привлекать к участию [в "праймериз"] и доверенных лиц, которые поддержали нашего кандидата на должность президента", - заявил он.

Медведев отметил серьезное влияние этого механизма на внутрипартийную жизнь. По словам председателя партии, такие выборы проходят максимально открыто, причем уже два года подряд - в единый день в каждом регионе. Медведев отметил, что растет как число участников "праймериз", так и явка на них. Он также призвал активнее использовать формат электронного голосования.

Мобильное приложение для праймериз

Медведев считает возможным проработать идею использования мобильных приложений для предварительного голосования в партии.

"Предварительное голосование - это площадка для диалога с людьми о будущем региона, к такому разговору невозможно относиться формально, это фактически первый этап предвыборной кампании, мы это должны понимать", - призвал Медведев. Он упомянул ведущиеся в "Единой России" дискуссии о том, чтобы учесть региональную специфику при проведении предварительного голосования. "Этот процесс трудно организовать в малонаселенных районах, предложение по использованию мобильного приложения для этих целей - довольно интересное, давайте их проработаем", - сказал председатель партии.

Подготовка к праймериз в регионах

Медведев потребовал уделить особое внимание предварительному голосованию в партии в тех регионах, где в сентябре 2019 года пройдут выборы разного уровня.

Премьер сообщил, что партия уже готовится к предварительному голосованию, которое пройдет в июне следующего года. "Особое внимание - тем регионам, где в сентябре следующего года состоятся выборы. Каждый из кандидатов должен помнить: он говорит от имени партии, от лица тех миллионов избирателей, которые год за годом поддерживают нас на выборах", - подчеркнул председатель "Единой России",

Поэтому, по его словам, кандидаты "Единой России" "действительно должны быть самыми достойными". "Партия - это прежде всего люди, а значит, ее обновление - это не только и даже не столько кадровые перестановки, ротация, это личностный рост и развитие каждого партийца", - указал Медведев. Он также отметил, что "лидерство партии, ее способность решать стратегические задачи зависит от компетенции, энергии, воли, идейной подготовки, преданности делу, особенно сейчас, когда перед страной стоят такие масштабные задачи".