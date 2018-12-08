Медведев считает, что в устав "Единой России" надо включить этические нормы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил за внесение в устав партии этических норм для ее членов.

"Я поддерживаю предложение внести в устав этические нормы для членов партии, их соблюдение - это забота об авторитете партии", - заявил Медведев на съезде "Единой России "

Накануне делегатам съезда были представлены разработанные в результате региональных дискуссий этические нормы члена партии. Они обязательны для всех - и рядовых партийцев, и высокопоставленных единороссов. Причиной для такой меры стал ряд резонансных инцидентов, когда представители партии допускали некорректные высказывания или совершали недопустимые поступки.

Свод правил

Согласно своду правил, каждый член "Единой России" обязан "относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций".

Единоросс должен "исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей".

Кроме того, члены партии должны быть "нетерпимыми к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов". Им следует придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, а в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами.

"В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей", - говорится в этических нормах.

Членам партии также предписано открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции.

Единороссы должны "выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ".

Повышение требований к себе

Медведев отметил, что "Единой России" в новом политическом цикле нужно обновление и повышение требований к себе.

"Партия достигала успехов только потому, что умела меняться. Мы развивались вместе с нашей страной, вместе с нашими избирателями. Это вообще ответственное и важнейшее качество любой политической силы. И сейчас, в новом политическом цикле, партии предстоит проявить его [качество] в полном объеме. Нам действительно необходимо обновление, потому что мы действуем в иных условиях. Обновление политических идей, политических лозунгов, методов и содержания работы, и главное, надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе", - сказал он.

Партия должна сделать очередной шаг в развитии, чтобы соответствовать своим обязательствам по решению поставленных задач, а также для того, чтобы сохранить политическое лидерство, заметил председатель партии. Нужно сохранить и доверие граждан, заключил он.

Ценностные ориентиры

Медведев высказался за укрепление в уставе партии ценностных ориентиров.

Говоря об обновлении "Единой России", премьер подытожил собранные предложения. "По сути, это запрос на то, какой должна стать партия в будущем, что менять в деятельности партии и как это приспособить в те задачи, которые мы все решаем", - сказал он. Председатель партии назвал ключевые этой работы, в качестве первого - идеология. "Любая политическая работа строится на идеях и ценностях, именно они объединяют людей", - пояснил он.

Медведев подчеркнул, что базовые ценности "Единой России" остаются неизменными. "Это благополучие человека, гражданина нашей страны, единство и суверенитет государства, лидерство для того, чтобы развивать нашу Россию", - перечислил ценности партии председатель партии. По его словам, "теперь есть предложение закрепить это в уставе партии".

"Важно, чтобы эти ценности получили современное звучание в понятных идеях, методах, способности привлекать новых, перспективных активистов. Вся деятельность партии должна быть подчинена соблюдению ценностных ориентиров, естественно, каждый член партии обязан руководствоваться ими как на работе, так и в повседневной жизни", - указал глава кабинета министров. На его взгляд, "такие нормы следует закрепить в уставе".

"Единая Россия" - демократическая партия, так что дискуссии безусловное право каждого члена партии, возможность высказаться, возможность критиковать ту или иную позицию", - считает Медведев. При этом он отметил, что "члены партии обязаны выполнять уже принятые решения - это вопрос дисциплины, но на стадии подготовки, на стадии обсуждения член партии не только имеет право, но и обязан отстаивать свою точку зрения". Он добавил, что "такую этическую норму тоже можно было бы закрепить в уставе".

Реализация нацпроектов

Премьер-министр поручил "Единой России" организовать всероссийский контроль за реализацией нацпроектов.

"Я поручаю "Единой России" организовать всероссийский партийный контроль за исполнением национальных проектов. Для этого у нас есть все необходимые инициативы, прежде всего, партийные организации - от "первичек" до региональных отделений и общественных приемных", - заявил он.

Премьер напомнил, что национальные цели развития нашли свое отражение в основных направлениях деятельности правительства, в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку. "Считаю, что партия должна еще более активно подключиться к реализации этих целей, тем более, что наша программа и так сориентирована на эти приоритете", - добавил он.

При этом, по его словам, важно не только вести эффективный мониторинг национальных проектов, "сами по себе цифры нужны не для отчетности, за каждой из них - интересы людей, жизни, судьбы". "Надо работать по реализации национальных приоритетов по всем направлениям. Это и законотворческая деятельность на всех уровнях, и содействие федеральным и региональным властях в проектной деятельности, и партийные проекты - вклад "Единой России" в общее дело, они прекрасно себя зарекомендовали, поскольку были созданы под конкретные задачи", - заявил Медведев, подчеркнув, что партийные проекты "действительно приносят ощутимую пользу".

Премьер напомнил, что на выборы следующего года "Единая Россия" идет с обновленной повесткой дня, которую определяют национальные цели развития майского указа президента страны. "Только в ближайшие три года на финансирование национальных проектов направляются огромные деньги, это триллионы рублей. Но еще больше ответственность, которую мы несем за будущее нашей страны, - подчеркнул он. - Наши цели здесь понятны, они очевидны даже: это рост реальных доходов, снижение бедности, ускорение технологического прогресса, стабильный рост всей экономики, улучшение жилищных условий, городской архитектуры, эффективное здравоохранение и восококлассное образование".

По словам Медведева, в каждом регионе, в каждом муниципалитете люди должны почувствовать изменения у лучшему. "Именно почувствовать эти изменения, не услышать о них, а именно почувствовать. Только тогда мы будем считать, что мы по настоящему взялись за исполнение этой задачи", - резюмировал премьер.

Первичные отделения партии

Медведев призвал сделать первичные отделения партии "живыми и активными".

"Нужно наладить работу во всех этих отделениях, чтобы "первичка" была живой и активно действующей", - сказал он, выступая на съезде партии в субботу.

Премьер напомнил, что ранее он ставил задачу создать по одной первичной организации партии на каждый избирательный участок. "Потому что наблюдатель на участке - дополнительная гарантия легитимности выборов, кроме того - люди больше доверяют тем партийцам, которых знают лично, а значит - организация станет для местных жителей более авторитетной", - пояснил он. По словам председателя партии, эта задача практически исполнена.

Рейтинг эффективности депутатов

Председатель "Единой России" предложил составлять рейтинг эффективности депутатов, чтобы сохранить политическое лидерство правящей партии.

"Нужно создать постоянные механизмы обратной связи, оценки нашей с вами деятельности. В частности, составлять рейтинг эффективности наших с вами депутатов, оценивать деятельность региональных отделений, поощрять те первичные отделения, которые активно продвигают местные социально значимые инициативы, - сказал Медведев. - Уверен, что подобная работа, успешная, конечно, по этим направлениям позволит "Единой России" сохранить политическое лидерство и по итогам выборов 2019 года".

Медведев подчеркнул, что очень дорожит мнением и доверием людей. "Безусловно, обратная связь исключительно важна. В рамках обновления нужно сделать партию более открытой, более прозрачной", - отметил он.

В значительной степени решению этой задачи должна послужить цифровизация, считает премьер. "Внедрение современных методов как внутрипартийной коммуникации, так и просто общение с людьми - на это нацелен специальный проект, - сообщил он. - Он должен включать в себя запуск специального мобильного приложения для членов "Единой России" и их сторонников, а также создание платформы, которая поможет гражданам в онлайн-режиме общаться со своими представителями, с депутатами всех уровней".