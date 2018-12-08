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Володин пригласил Йылдырыма посетить Россию в 2019 году

Спикер Госдумы также выразил надежду на то, что к этому времени парламенты двух стран выйдут на подписание соглашения о создании двусторонней комиссии высокого уровня

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя парламента Турции Бинали Йылдырыма посетить с официальным визитом Россию в следующем году.

"Все говорит за то, чтобы отношения между парламентами были еще более динамичные, еще более тесные, а самое главное, результативные. В этой связи приглашаем вас и ваших коллег с официальным визитом в будущем году", - сказал Володин, выразив надежду на то, что к тому времени парламенты двух стран выйдут на подписание соглашения о создании двусторонней комиссии высокого уровня.

Двусторонняя встреча прошла на полях второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

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Володин, Вячеслав ВикторовичТурцияРоссияЙылдырым, Бинали
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