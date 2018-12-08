Сенатор Климов и депутат Грибов стали заместителями секретаря генсовета "Единой России"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Член Совета Федерации Андрей Климов и депутат Госдумы Александр Грибов стали заместителями секретаря генсовета "Единой России". Соответствующее решение было принято в субботу на заседании президиума генсовета в рамках съезда партии.

Единороссы увеличили число заместителей секретарей с четырех до пяти. До сегодняшнего решения заместителями секретаря генсовета Андрея Турчака были депутаты Госдумы Ольга Баталина, Евгений Ревенко и Виктор Селиверстов, еще один заместитель - депутат Госдумы Сергей Железняк - осенью покинул свой пост.

Ранее на съезде единороссы ввели Климова и Грибова в состав генсовета, после чего они были избраны заместителями секретаря этого руководящего партийного органа.

Как пояснил Турчак, Климов будет отвечать за международную деятельность. Он напомнил, что Климов с 2012 по 2016 год уже входил в состав президиума и занимал пост заместителя секретаря, отвечающего за международный блок. "Работу эту знает, поэтому я предлагаю его кандидатуру для избрания заместителем секретаря генсовета по международной деятельности", - сказал секретарь генсовета.

Грибов, по словам Турчака, "проявил себя эффективно" на посту секретаря ярославского отделения. "Ему предлагается поручить блок по агитационно-пропагандистской работе", - сообщил он.

Кроме того, было принято решение о введении должности первого замсекретаря, им стала Баталина.