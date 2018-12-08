Эксперт: съезд "Единой России" развеял ощущение дистанции между партией и Путиным

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" выразил прямую и явную поддержку партии, это развеяло ощущение, что он не имеет отношения к этой политической силе.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал председатель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

"Это был ежегодный съезд партии. Но если говорить про то, что было в этот раз особенное, - это прямая и явная поддержка партии "Единая Россия" со стороны президента. В последнее время мы начали не то чтобы об этом забывать, просто много говорилось о том, что "Единая Россия" не имеет отношения к президенту. Прошедший съезд это ощущение развеял", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что глава государства в своем выступлении поблагодарил партийцев за ту роль, которую они сыграли в президентской избирательной кампании марта 2018 года, и обозначил цели на будущее. "То есть "Единая Россия" не снова, она всегда оставалась командой президента, но теперь никто не может сказать, что это не так", - считает политолог.