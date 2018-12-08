Эксперт: съезд "Единой России" развеял ощущение дистанции между партией и Путиным

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" выразил прямую и явную поддержку партии, это развеяло ощущение, что он не имеет отношения к этой политической силе.
Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал председатель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.
"Это был ежегодный съезд партии. Но если говорить про то, что было в этот раз особенное, - это прямая и явная поддержка партии "Единая Россия" со стороны президента. В последнее время мы начали не то чтобы об этом забывать, просто много говорилось о том, что "Единая Россия" не имеет отношения к президенту. Прошедший съезд это ощущение развеял", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что глава государства в своем выступлении поблагодарил партийцев за ту роль, которую они сыграли в президентской избирательной кампании марта 2018 года, и обозначил цели на будущее. "То есть "Единая Россия" не снова, она всегда оставалась командой президента, но теперь никто не может сказать, что это не так", - считает политолог.
По его словам, основным трендом съезда и лейтмотивом выступлений партийных руководителей всех уровней стало решение единороссов сделать обязательной практику публичного обсуждения резонансных инициатив с целью учета всего спектра позиций и мнений, которое, как ожидается, позволит избежать популистских решений и бездумного запретительства. Кузнецов поддержал такое решение.
"С чем тут можно не согласиться? Тем более что современные средства массовой коммуникации позволяют быстро принять важные решения буквально по любой теме", - сказал эксперт.
О съезде и некоторых решениях
XVIII съезд "Единой России" прошел 7-8 декабря. В первый день съезда работали три дискуссионные площадки - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018", предложили утвердить идеологическую преамбулу к уставу партии, этические нормы для членов "Единой России", создать комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных "первичек" и внесли иные предложения.
В работе второго дня съезда приняли участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В рамках работы съезда прошел программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".