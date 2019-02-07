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Миронов не исключил слияния "Справедливой России" с другими партиями к выборам в Думу

Лидер партии дал понять, что возможны совместные проекты с партией "Родина"
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов не исключил ее объединения с другими партиями левого толка перед выборами в Госдуму в 2021 году.

"Я не исключаю такой возможности, но не все от нас зависит", - заявил он в четверг, отвечая на вопрос ТАСС, возможна ли перерегистрация "Справедливой России" в качестве новой партии перед федеральными парламентскими выборами.

При этом Миронов вновь не стал раскрывать своих союзников. "Они просили [их] не называть", - сказал он.

Пока только лидер справороссов дал понять, что возможны совместные проекты с партией "Родина". "Если по левую руку от меня сидел представитель партии "Родина", наверное, это не случайно. Планируем работать над будущим совместным проектом. Будет ли это новая партия, посмотрим, пока непонятно", - заявил Миронов по итогам круглого стола в Госдуме.

Вместе с тем он окончательно признал невозможным альянс в КПРФ. "Мы не берем КПРФ по определению, потому что они не готовы и не пойдут. У нас есть много партий, которые работают на левом фланге, я считаю, что нам нужно укрупняться и объединяться… Следующего шага можно ждать весной", - заключил лидер "Справедливой России".

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия"Справедливая Россия""Родина"
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