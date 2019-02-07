Небензя: Россия выступает против попыток замолчать в СБ ООН ситуацию в Косово

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. Россия выступает против попыток западных стран свести к минимуму обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации в Косово. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Косово, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы не приемлем линию западных спонсоров Приштины на исключение косовской темы из заседаний Совета Безопасности ООН, - подчеркнул он. - За словами "недавно обсуждали", "обсуждать нечего", "ситуация спокойная" просматривается стремление скрыть от международного сообщества правду о реальной ситуации в крае и о закулисных играх вокруг Косово".

Российский дипломат напомнил, что в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 "главной площадкой диалога ООН по Косово был и остается Совет Безопасности ООН". "Данная проблема с учетом ее обострения должна находиться под плотным контролем СБ и выноситься на его рассмотрение, - сказал Небензя. - Ситуация в крае крайне нестабильна и в любой момент может выйти из-под контроля".

"Косово остается главным источником нестабильности и конфликтного потенциала в Балканском регионе, - заявил он. - Власти Приштины взяли курс на обострение кризиса, что угрожает возобновлением насилия в регионе. Отмечаем все больше признаков того, что в Косово албанское руководство через 20 лет после варварских бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии и через 10 лет после односторонней независимости выходит из-под контроля тех западных стран, которые эту самостийность проектировали".

В последнее время, отметил он, руководством Приштины была предпринята целая серия провокаций, в частности объявление о введении пошлин в размере 100% на товары из Серии и Боснии и Герцеговины. "Не подкрепленные никакими убедительными шагами требования США и их союзников отменить эти меры Приштина просто игнорирует, - продолжал Небензя. - В дополнение к этому так называемый парламент принял решение о трансформации сил безопасности Косово в полноценную армию, чем грубо нарушил положения резолюции Совета Безопасности 1244".

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, а 14 декабря парламент самопровозглашенной республики Косово утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Ожидается, что армия непризнанного образования будет состоять из 5 тыс. военнослужащих, еще 3 тыс. будут в резерве. Предполагается, что в составе вооруженных сил будут присутствовать артиллерия, войска ПВО, а также биологической и химической защиты.