Посол РФ в Таиланде: российские регионы могут помочь развитию культурных связей двух стран

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. Российские регионы могут способствовать развитию культурных связей между Россией и Таиландом. Такое мнение в преддверии Дня дипломатического работника высказал российским журналистам посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

"Я понимаю, что важно задействовать возможности наших регионов, субъектов федерации, потому что межрегиональные связи с Таиландом они ограничены, по сути дела, контактами Москва - Бангкок, - отметил он. - Это хорошая практика и достаточно эффективный опыт". Дипломат уверен также, что необходимо "наращивать контакты в сфере музейного дела", поскольку в двух странах возможно проведение практически любых выставок.

"Часть зрительской аудитории в Таиланде с большим интересом воспринимает наши классические виды искусства - балет, оперу, музыку, - подчеркнул Томихин. - Но у нас, я думаю, есть много чего предложить в дополнение к этому, потому что Таиланд, как и многие другие страны в Азии, все больше открывается в плане современных видов искусства".

"У нас есть немало выдающихся творческих коллективов, которые здесь могут представить свои вещи, что может быть раньше казалось и не совсем реалистично. В том числе российские драматические театры могут привести сюда свои спектакли, например без слов. Есть очень интересные произведения, и, я думаю, что таиландская публика, которая смотрит балет и слушает оперу, в сочетании с этим может воспринимать и какие-то другие разновидности искусства", - уверен посол.