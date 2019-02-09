Путин обсудил с президентом Киргизии в Сочи отношения двух стран

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу на неформальной встрече в Сочи обсудил с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым развитие двусторонних отношений и региональные вопросы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Главы государств подробно обсудили ход развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по ряду региональных вопросов", - сказал он.

"Кроме того, обсуждался ход подготовки к предстоящему весной визиту президента России в Киргизию", - добавил Песков.