Генпрокурор РФ представил министру юстиции Словении проект соглашения о сотрудничестве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка встретился в четверг с министром юстиции Словении Андреем Катичем в городе Любляна и передал ему проект соглашения о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Повышению эффективности такого взаимодействия, по мнению Юрия Чайки, будет способствовать заключение соглашения о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой России и министерством юстиции Словении. В связи с этим глава российской делегации передал министру юстиции проект соглашения и предложил рассмотреть вопрос о возможности его подписания в Москве в ходе ответного визита в РФ", - сообщили в надзорном ведомстве.

Данный проект предусматривает наиболее актуальные направления и формы совместной работы, в том числе в сфере уголовного судопроизводства. В Генпрокуратуре отметили, что подобные документы уже подписаны российской стороной с компетентными органами 70 государств мира, в том числе с Генеральной прокуратурой Словении. В ходе встречи Чайка отметил конструктивность взаимодействия со Словенией в вопросах выдачи обвиняемых по уголовным делам.

Чайка также встретился в четверг и с генеральным прокурором Словении Драго Шкетой. "Юрий Чайка выразил твердую уверенность в том, что ни одно государство не способно в одиночку эффективно бороться с транснациональной преступностью и противостоять новым вызовам и угрозам", - отметили в Генпрокуратуре. В этой связи в целях реализации подписанного в 2012 году соглашения о сотрудничестве был подготовлен проект программы сотрудничества между ведомствами на 2019-2020 годы. Эта программа позволит обменяться передовым опытом борьбы с коррупцией, легализацией доходов, полученных преступным путем, и противодействия терроризму.

Реализация соглашения будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских отношений российских и словенских прокуроров, а также российско-словенских отношений в целом, отметили в ведомстве. Чайка предложил Шкете лично возглавить словенскую делегацию и посетить Россию в рамках проведения в Москве в этом году первого программного мероприятия.

Генпрокурор встретился также и с президентом Словении Борутом Пахором. Чайка отметил, что в этот день 27 лет назад Россия признала независимость Словении. "Все это время отношения между двумя государствами продолжают оставаться теплыми и дружескими, основанными на принципах взаимного уважения и равенства", - подчеркнули в надзорном ведомстве.