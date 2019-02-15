Косачев проведет 22 февраля встречу с замглавы МИД Венесуэлы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев планирует провести на следующей неделе встречу с заместителем министра иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем. Как сообщила пресс-служба Совфеда, встреча пройдет в стенах верхней палаты российского парламента в пятницу, 22 февраля.

"Обсудим текущую ситуацию в Венесуэле, двусторонние отношения в нынешних кризисных условиях, возможные формы поддержки основ международного права в сложившейся ситуации по парламентской линии", - сказал ТАСС Косачев.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.