Косачев считает, что ответственность за слом ДРСМД несут теперь не только США, но и НАТО

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ответственность за разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после высказываний генсека НАТО Йенса Столтенберга в поддержку США лежит теперь не только на Вашингтоне, но и на Североатлантическом альянсе. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Столтенберг в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу сообщил, что НАТО начала подготовку к миру без ДРСМД и не может предсказать исход этой работы. Он также заявил, что "у России еще есть шанс вернуться к соблюдению договора", и призвал Москву воспользоваться этим.

"Вслепую поддержали союзника. Разрушают договор сплоченно и под хоровые песни. И ответственность за его разрушение отныне - не только на США. Она отныне еще и полностью на НАТО", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, участвующего в конференции, Столтенберг "бодро отрапортовал, что альянс единогласно поддерживает США против России в вопросе о судьбе ДРСМД". "Кто бы сомневался", - отметил глава международного комитета СФ.

Он сообщил, что поинтересовался у генсека НАТО, сколько раз, где, когда и на каком уровне военные эксперты Североатлантического альянса (помимо США) проводили консультации с российскими коллегами, чтобы составить независимое от американских оценок, профессиональное и объективное представление о сути происходящего. Кроме того, Косачев также спросил, изучил ли альянс по существу российские претензии к США касаемо несоблюдения договора. По словам сенатора, Столтенберг "отвечал долго и путано".

"Это они научились, тем более когда галерка подхлопывает. По существу [генсек НАТО] не ответил ничего. Нечего отвечать. Потому что конкретный ответ - ни разу", - указал Косачев.