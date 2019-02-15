МИД России считает новые санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе безосновательными

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. МИД РФ считает, что планы по новым санкциям ЕС из-за инцидента в Керченском проливе не имеют под собой основания. Поводы для санкций выдумываются из ничего, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-1" .

"Санкционную политику того же самого Евросоюза, или США, или стран альянса обсуждать бесполезно. Это вещи, с одной стороны, системные с точки зрения курса на сдерживание России, с другой стороны - абсолютно не имеющие под собой основания, потому что придумываются поводы из ничего", - заявила она, отвечая на вопрос, удалось ли на Мюнхенской конференции обсудить вопрос новых санкций с европейскими коллегами. "Серьезно обсуждать эти вопросы - об этом уже говорило российское руководство неоднократно - просто невозможно", - добавила Захарова.

Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники со встречи послов стран ЕС при центральных органах содружества, Евросоюз согласовал санкции в отношении восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе.

Об ограничительных мерах может быть объявлено на встрече министров иностранных дел стран ЕС 18 февраля в Брюсселе.