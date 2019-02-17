Захарова прокомментировала публикацию британской газеты об ухудшении состояния Скрипаля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Публикация в The Sunday Times о состоянии здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является очередным примером "управляемой утечки" и доказательством связи британских СМИ и спецслужб. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередной пример "управляемой утечки", - написала дипломат на своей странице в Facebook. - Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ".

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на "хорошо информированный источник в разведке" написала о том, что в связи с ухудшением здоровья Скрипаля врачи на дому оказывают ему медицинскую помощь, при этом его состояние не критическое. Источник издания дал понять, что спрогнозировать состояние здоровья экс-полковника ГРУ нельзя из-за недостатка информации о долговременных последствиях отравления нервно-паралитическим веществом.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.