{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Сергея Скрипаля

Захарова прокомментировала публикацию британской газеты об ухудшении состояния Скрипаля

Официальный представитель МИД России назвала соответствующий материал The Sunday Times очередным доказательством "прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Публикация в The Sunday Times о состоянии здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является очередным примером "управляемой утечки" и доказательством связи британских СМИ и спецслужб. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему
Хронология скандала с отравлением Скрипалей

"Очередной пример "управляемой утечки", - написала дипломат на своей странице в Facebook. - Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ".

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на "хорошо информированный источник в разведке" написала о том, что в связи с ухудшением здоровья Скрипаля врачи на дому оказывают ему медицинскую помощь, при этом его состояние не критическое. Источник издания дал понять, что спрогнозировать состояние здоровья экс-полковника ГРУ нельзя из-за недостатка информации о долговременных последствиях отравления нервно-паралитическим веществом.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

Теги
ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДело Сергея Скрипаля
Посольство РФ назвало провокацией появление российского флага на соборе в Солсбери
Это является попыткой еще раз ассоциировать Россию с "печальными событиями, произошедшими в Солсбери в марте прошлого года", отметили также в российском диппредставительстве
Читать полностью