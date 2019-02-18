Беглов назначил глав трех районов Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил глав трех районов города - Центрального, Красносельского и Василеостровского. В частности, Центральный район возглавил бывший глава городского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, сообщила в понедельник пресс-служба Смольного.

"Главой администрации Центрального района назначен Максим Мейксин. Ранее он занимал должность председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, в последнее время Максим Мейксин работал советником губернатора города", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, главой Василеостровского района назначен Эдуард Ильин, который ранее занимал должность заместителя главы администрации Фрунзенского района, а Красносельский район возглавил бывший первый заместитель главы Фрунзенского района Олег Фадеенко.

Прежние главы районов - Юлия Киселева (Василеостровский район), Виталий Черкашин (Красносельский) и Андрей Хлутков (Центральный) были отправлены в отставку 15 февраля по итогам совещания по уборке снега в городе. На этом совещании Беглов озвучил данные о большом количестве жалоб от жителей на содержание города, особенно на уборку улиц: за прошлый год поступило 126 тыс. обращений.

Врио губернатора указал также необходимость пересмотра полномочий глав районов. По его мнению, сотрудники администраций утратили обратную связь с жителями. В числе проблем он назвал излишнюю централизацию власти. Позднее Беглов сообщил, что главы районов Санкт-Петербурга получат дополнительные полномочия в административной и финансовой сфере для того, чтобы иметь возможность более эффективно решать проблемы на местах.