Лавров: возвращение Сирии в ЛАГ будет способствовать политическому урегулированию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) будет способствовать поиску политического урегулирования сирийского кризиса и нормализации отношений Дамаска с арабскими странами. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с оманским коллегой Юсефом бен Алауи бен Абдаллой.

"В отношении Сирии у нас единая позиция, - отметил он. - Резолюция Совета Безопасности 2254 не имеет альтернативы, она должна полностью выполняться, и в этом контексте мы проинформировали наших собеседников об усилиях, которые предпринимают в этом направлении страны-гаранты астанинского формата - РФ, Иран и Турция, включая результаты состоявшегося 14 февраля в Сочи очередного саммита "астанинской тройки".

По словам Лаврова, Россия убеждена, что "решению этих задач способствовала бы нормализация отношений Сирии с другими арабскими странами и ее возвращение в ЛАГ".

Участие Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года. Большинство арабских стран отозвало своих послов из сирийской столицы и присоединилось к экономическому бойкоту Сирии. Саудовская Аравия, Катар и ряд других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства.