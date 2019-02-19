СК возбудил новые уголовные дела по факту обстрелов жителей Донбасса украинскими военными

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов мирного населения Донбасса подразделениями Вооруженных сил Украины 16 и 18 февраля. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, 16 февраля военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины по приказу вышестоящих должностных лиц минобороны Украины произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры в Докучаевске в ДНР [провозглашенная Донецкая народная республика]. 18 февраля украинские силовики провели еще один обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в поселке Донецкий в ЛНР [провозглашенная Луганская народная республика].

"В результате указанных противоправных действий получили ранения не участвующие в вооруженном конфликте женщина 1949 года рождения и мужчина 1970 года рождения. По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", - сообщила Петренко.

Сейчас, подчеркнула она, следствие устанавливает лиц, причастных к преступлениям против мирного населения юго-востока Украины.

Представитель СК отметила, что украинские военнослужащие, как и неоднократно прежде, действовали в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола к ней. Их действия были направлены на убийство или причинение тяжкого вреда здоровью неограниченного числа не участвующих в вооруженном конфликте жителей юго-востока Украины. "Мотивом таких преступлений является политическая и идеологическая ненависть и вражда, связанная с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования на Украине", - отметила Петренко.

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