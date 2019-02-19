Богданов: прекращение работы Международной группы поддержки Сирии контрпродуктивно

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Прекращение работы Международной группы поддержки Сирии контрпродуктивно, это был полезный формат. Об этом во вторник заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Нам показалось контрпродуктивным то, что прекратила свою деятельность Международная группа поддержки Сирии, где министр иностранных дел Сергей Лавров и бывший госсекретарь Джон Керри вместе с бывшим спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой председательствовали на заседаниях с участием арабских стран, Турции, Ирана, европейских государств. Это был очень полезный формат, потому что он позволил согласовать принципиальные моменты, которые вошли в резолюцию СБ ООН 2254", - сказал он.