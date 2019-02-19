Посольство России отреагировало на статью испанской газеты о "голубой дивизии"

МАДРИД, 19 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Мадриде после появления в испанской газете ABC статьи о "голубой дивизии" призвало не забывать об историческом контексте.

Ранее издание опубликовало статью об испанских добровольцах, которые сражались на стороне Германии во Второй мировой войне и участвовали в блокаде Ленинграда. В материале можно встретить хвалебные высказывания о сторонниках "голубой дивизии". Эта статья вызвала неоднозначную реакцию читателей газеты, многие из которых в комментариях осудили подобное изложение.

В сообщении посольства, опубликованном во вторник на странице диппредставительства в Facebook, российские дипломаты отметили, что в редакцию газеты была направлена реплика. "Читая о "героизме" солдат "голубой дивизии", можно понять стремление автора опровергнуть слова немецкого генерала [Франца] Гальдера: "Если вы увидите немецкого солдата небритого, с расстегнутой гимнастеркой и выпившего, не торопитесь его арестовывать - скорее всего, это испанский герой".

В ведомстве также обратили внимание на то, что "большинство комментариев читателей к опубликованной" статье совпадает с мнением посольства.

"Не стоит забывать об историческом контексте, - подчеркнули российские дипломаты. - Речь идет о фашистской блокаде Ленинграда, 75 лет со дня прорыва которой исполнилось в январе". "Разве можно гордиться оказанием помощи нацистам в удержании блокады, которая продлилась 872 дня и унесла около миллиона жизней жителей Ленинграда, большинство которых погибли от голода", - заключили в посольстве.