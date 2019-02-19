Матвиенко: лидеры России и Брунея готовы обменяться визитами

БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН /Бруней/, 19 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Хассанал Болкиах готовы обменяться официальными визитами, их сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Об этом сообщила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Его величество султан выразил желание, намерение вновь посетить с визитом Российскую Федерацию. Я передам его пожелание. По дипломатическим каналам будут определены сроки такого визита", - сказала Матвиенко по итогам визита в Бруней.

"Также он просил еще раз передать президенту РФ приглашение посетить с официальным визитом Бруней. Я сказала, что Владимир Владимирович [Путин] с удовлетворением принял это приглашение, но для его реализации нужно отработать субстантивную часть наших двусторонних отношений. Наполнить этот предполагаемый визит конкретным содержанием", - отметила она.

Матвиенко добавила, что сроки возможного визита президента РФ будут определены позже по дипломатическим каналам. "Так что этот вопрос стоит в повестке. И в Брунее очень ждут визита президента РФ. Об этом говорили на всех наших встречах, во всех наших контактах", - сказала спикер Совфеда.

Матвиенко также сообщила, что пригласила своего коллегу, председателя Законодательного совета Брунея Абдул Рахман Таиба посетить Россию с ответным визитом. "Он дал согласие. В следующем году такой визит мы осуществим", - сказала она.