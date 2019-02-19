Матвиенко: сенаторы будут следить за выборами в Молдавии на предмет вмешательства извне

БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН /Бруней/, 19 февраля. /ТАСС/. Сенаторы примут участие в наблюдении за намеченными на 24 февраля парламентскими выборами в Молдавии и будут внимательно следить за их ходом и возможными попытками давления на них извне. Об этом заявила журналистам во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы будем очень внимательно следить за тем, как проходят выборы, проходят ли они в соответствии с законом, не будет ли продолжающихся попыток давления, нарушений законодательства, попыток недемократическим образом влиять на итоги выборов", - сказала Матвиенко журналистам.

По ее словам, в международной мониторинговой миссии наблюдателей примут участие сенаторы Виктор Абрамов, Алексей Кондратьев, Виктор Павленко.

"Мы видим, насколько напряженная обстановка в Молдавии перед парламентскими выборами. Просто очевидные факты грубейшего вмешательства во внутренние дела Молдавии, когда зарубежные государства навязывают, за какие партии голосовать, за каких кандидатов голосовать, дают бесцеремонные рекомендации и советы. Это, конечно, стиль некоторых государств влиять на внутренние процессы", - сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что "граждане Молдавии... самостоятельно сделают тот выбор, с которым они связывают свое будущее, им не нужны советы извне".

Парламентские выборы пройдут в Молдавии 24 февраля. Они впервые будут проводиться по смешанной избирательной системе. 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, 51 - по одномандатным избирательным округам.