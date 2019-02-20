Путин надеется на реальные шаги ЕС по восстановлению нормальных отношений с Россией

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Надеемся также, что со стороны Евросоюза, ведущих стран Европы, все-таки будут предприняты реальные шаги по восстановлению нормальных политических и экономических отношений с Россией. Граждане этих стран заинтересованы в таком сотрудничестве, включая и крупные, и мелкие, и средние компании, да и вообще бизнес европейских стран", - сказал он в среду в послании Федеральному собранию.

"Что, безусловно, отвечало нашим общим интересам", - добавил российский лидер.