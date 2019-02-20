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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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Путин надеется на реальные шаги ЕС по восстановлению нормальных отношений с Россией

Президент отметил, что это отвечает общим интересам РФ и стран Европы
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Европейский Союз пойдет на реальные шаги по восстановлению нормальных политических и экономических отношений с РФ.

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"Надеемся также, что со стороны Евросоюза, ведущих стран Европы, все-таки будут предприняты реальные шаги по восстановлению нормальных политических и экономических отношений с Россией. Граждане этих стран заинтересованы в таком сотрудничестве, включая и крупные, и мелкие, и средние компании, да и вообще бизнес европейских стран", - сказал он в среду в послании Федеральному собранию.

"Что, безусловно, отвечало нашим общим интересам", - добавил российский лидер.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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