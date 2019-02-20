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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин: Россия была и будет суверенным, независимым государством

Президент подчеркнул, что РФ не может быть государством, если она не будет суверенной

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Все должны понять, что Россия была и будет суверенным, независимым государством.

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О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе традиционного послания Федеральному собранию.

"Россия была и будет суверенным, независимым государством. Для всех это должно быть понятно, - сказал российский лидер. - Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия нет".

Путин подчеркнул, что выстраивать отношения с Москвой означает "находить совместные развязки самых сложных вопросов, а не пытаться диктовать условия".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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