Путин: Россия была и будет суверенным, независимым государством

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Все должны понять, что Россия была и будет суверенным, независимым государством.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе традиционного послания Федеральному собранию.

"Россия была и будет суверенным, независимым государством. Для всех это должно быть понятно, - сказал российский лидер. - Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия нет".

Путин подчеркнул, что выстраивать отношения с Москвой означает "находить совместные развязки самых сложных вопросов, а не пытаться диктовать условия".